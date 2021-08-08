Семь взрослых и трое детей оказались заблокированы в горящей многоэтажке кузбасского города

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на проспекте Советов в Прокопьевске поступил в экстренные службы 7 августа в 16:54. До прибытия спасателей из здания самостоятельно смогли эвакуироваться примерно 40 человек. В то же время жители двух верхних этажей оказались заблокированы из-за сильного задымления.

В результате по лестничным маршам при помощи спецсредств из дома вывели десять человек, среди которых было трое детей. Пострадавших нет.

Очаг возгорание находился в одной из квартир на четвертом этаже. В общей сложности на площади 7,5 квадратных метров обгорели стены, мебель, бытовая техника и вещи. К тушению привлекались 12 человек и 3 единицы техники, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.