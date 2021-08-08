Семь взрослых и трое детей оказались заблокированы в горящей многоэтажке кузбасского города

1
Фото:  

Накануне вечером в одном из городов Кемеровской области произошел пожар в многоквартирном доме. Некоторые жильцы не смогли эвакуироваться самостоятельно.

Сигнал о возгорании в пятиэтажном доме на проспекте Советов в Прокопьевске поступил в экстренные службы 7 августа в 16:54. До прибытия спасателей из здания самостоятельно смогли эвакуироваться примерно 40 человек. В то же время жители двух верхних этажей оказались заблокированы из-за сильного задымления.


В результате по лестничным маршам при помощи спецсредств из дома вывели десять человек, среди которых было трое детей. Пострадавших нет.


Очаг возгорание находился в одной из квартир на четвертом этаже. В общей сложности на площади 7,5 квадратных метров обгорели стены, мебель, бытовая техника и вещи. К тушению привлекались 12 человек и 3 единицы техники, передает пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/27868

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined