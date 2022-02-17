Семь общественных пространств обновятся в Кемерове

Согласно официальной информации, в 2022 году будут обновлены семь общественных пространств, за которые было отдано больше всего голосов кемеровчан. Работы будут проведены сразу в нескольких районах города.

Центральный район: аллея на улице Кирова от горсада до проспекта Советского, сквер на пересечении Черняховского и Красноармейской.

Заводский район: сквер на ФПК на пересечении Молодежного и Каменской, бульварная часть улицы Патриотов от Радищева до Двужильного.

Кировский район: парк "Березовая роща"

Рудничный район: сквер за зданием территориального управления района;

ж.р. Ягуновский: парк Победы на Белозерной, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Проекты обновления и подрядчик на данные работы уже определены. Модернизация стартует после начала строительного сезона.