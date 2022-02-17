Семь общественных пространств обновятся в Кемерове

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Власти кузбасской столицы обнародовали список парков и скверов, которые будут отремонтированы в текущем году.

Согласно официальной информации, в 2022 году будут обновлены семь общественных пространств, за которые было отдано больше всего голосов кемеровчан. Работы будут проведены сразу в нескольких районах города.

  • Центральный район: аллея на улице Кирова от горсада до проспекта Советского, сквер на пересечении Черняховского и Красноармейской.
  • Заводский район: сквер на ФПК на пересечении Молодежного и Каменской, бульварная часть улицы Патриотов от Радищева до Двужильного.
  • Кировский район: парк "Березовая роща"
  • Рудничный район: сквер за зданием территориального управления района;
  • ж.р. Ягуновский: парк Победы на Белозерной, сообщают в пресс-службе администрации города Кемерово.

Проекты обновления и подрядчик на данные работы уже определены. Модернизация стартует после начала строительного сезона.

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