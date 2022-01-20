Семь человек стали новыми жертвами коронавируса в Кузбассе

Согласно официальной информации на утро 20 января, за минувшие сутки семеро кузбассовцев скончались от последствий коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 1 817 случаев смерти от COVID-19.

Власти региона сообщили о новых жертвах опасного вируса следующее:

У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания печени, патологии желудочно-кишечного тракта, онкопатологии. Он проживал в Березовский.

У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической патологии почек, патологии центральной нервной системы. Он проживал в Белове.

У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне хронической болезни почек, сахарного диабета. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1929 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Яшкинском муниципальном округе.

У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, хронической патологии желудочно-кишечного тракта. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Топках.

У женщины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.

Кроме того, за прошедшие 24 часа более 300 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией.