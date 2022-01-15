Семь человек скончались в Кузбассе после заражения коронавирусом

За прошедшие сутки на территории Кемеровской области скончались еще семь человек, у которых ранее медики подтвердили диагноз COVID-19.

– У женщины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Новокузнецке.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, ожирения. Она проживала в Промышленновском муниципальном округе.

У мужчины 1950 рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1946 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Мариинске.

У женщины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, хронической болезни почек, заболевания печени, хронического бронхита. Она проживала в Кемерове,– согласно сводке.

По данным на утро 10 января, общее количество смертей в регионе достигло 1 784. Также медики поставили диагноз COVID-19 236 жителям Кемеровской области за сутки.

На данный момент медицинскую помощь получают 6 063, а под наблюдением врачей находятся 4 355.