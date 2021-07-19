Семь человек с патологиями скончались в Кузбассе после заражения COVID-19

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Кузбасские власти сообщили подробности о новых случаях смерти пациентов с коронавирусом, зарегистрированных в регионе за сутки.

По данным на утро 19 июля, на территории Кемеровской области скончались семеро пациентов с коронавирусом.

– У женщины 1955 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, патологии центральной нервной системы. Она проживала в Кемеровском муниципальном округе.
У мужчины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке.
У мужчины 1941 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1960 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы системы, сахарного диабета. Он проживал в Анжеро-Судженске.
У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта. Он проживал в Новокузнецком муниципальном районе.
У женщины 1976 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Кемерове, – говорится в сводке.

Общее количество смертей, по информации властей, достигло 914. Также за день медики выявили новые случаи заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 893 пациентов с диагнозом COVID-19, а 13 237 человек находятся под пристальным наблюдением медицинских специалистов

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