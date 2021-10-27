Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса 28 и 29 октября

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился провести в регионе сельскохозяйственные ярмарки, которые будут организованы на открытом воздухе со строгим соблюдение противоэпидемических мер. 28 октября сельскохозяйственная ярмарка будет проведена в областной столице. В Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске – 29 октября.

Производители представят разнообразную продукцию: мясо, молоко, рыбу, мед, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия. На прилавки выставят фрукты и овощи, ягоды и сухофрукты, орехи. Кроме того, будет продаваться одежда, сувениры и другие непродовольственные товары.

На некоторых ярмарках будут работать полевые кухни, а пожилым горожанам будут помогать волонтеры, сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

Отмечается, что в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября – ярмарки проводиться не будут.