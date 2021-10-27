Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в семи городах Кузбасса 28 и 29 октября

1

Ярмарки продуктов сельского хозяйства будут проведены в семи городах Кемеровской области 28 и 29 октября.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев распорядился провести в регионе сельскохозяйственные ярмарки, которые будут организованы на открытом воздухе со строгим соблюдение противоэпидемических мер. 28 октября сельскохозяйственная ярмарка будет проведена в областной столице. В Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Белове, Киселевске, Междуреченске, Прокопьевске – 29 октября.


Производители представят разнообразную продукцию: мясо, молоко, рыбу, мед, колбасные, кондитерские и хлебобулочные изделия. На прилавки выставят фрукты и овощи, ягоды и сухофрукты, орехи. Кроме того, будет продаваться одежда, сувениры и другие непродовольственные товары.


На некоторых ярмарках будут работать полевые кухни, а пожилым горожанам будут помогать волонтеры, сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса.


Отмечается, что в нерабочие дни – с 30 октября по 7 ноября – ярмарки проводиться не будут.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30514

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined