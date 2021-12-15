Сельхозярмарки пройдут в Кузбассе в условиях COVID-19

Согласно сообщению, опубликованному сотрудниками региональной администрации, на местах проведения ярмарок должны находится не более 1 000 человек. При этом от посещения рекомендуют воздержаться лицам, которые не завершили курс вакцинации против COVID-19 или не располагают сведениями о перенесенном коронавирусе.

Однодневные сельскохозяйственные ярмарки пройдут 24 декабря в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Анжеро-Судженске, Киселевске, Междуреченске и Прокопьевске, сообщают в пресс-службе администрации области.

Места проведения ярмарок будут определены органами местного самоуправления.