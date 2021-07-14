Седой мужчина в синем трико пропал в Кузбассе

ПО "Лиза Алерт" разместил в соцсетях ориентироваку на поиски Борисова Сергея Александровича 1957 года рождения, который 13 июля ушел из дома в неизвестном направлении. Информации о его местонахождении нет.

Согласно данным поисковиков, кемеровчанин ростом 170 см, нормального телосложения, седой. Покинул жилье в светло-серой в полоску футболке, синем трико и черных сланцах.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном месте пребывания исчезнувшего кузбассовца, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.