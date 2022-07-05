Сдавший машины в аренду кузбассовец получил штрафы почти на 70 000 рублей

Правоохранители обратили внимание на кузбассовца, проживающего в Топкинском районе. Предприниматель сдавал автомобили в аренду под такси. Единовременно ему пришло 100 исполнительных документов о взыскании штрафов ГИБДД, общая сумма которых составила 66,5 тысячи рублей.

Приставы уведомили кузбассовца о возбуждении исполнительных производств и сроках добровольного исполнения, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Мужчина, чтобы избежать принудительного взыскания, оплатил всю сумму задолженности в срок.