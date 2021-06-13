Сдавшая квартиру в аренду новокузнечанка лишилась бытовой техники

К правоохранителям обратилась 38-летняя жительница Новокузнецка, которая рассказала о краже бытовой техники, обвинив в этом 35-летнего мужчину, который арендовал у нее квартиру.

Как выяснилось, ранее судимый новокузнечанин действительно был причастен к преступлению. Он вынес из жилища телевизор, микроволновую печь, утюг, аудиосистему и другую технику на общую сумму 80 тысяч рублей. Чужое имущество он продал, а деньги потратил.

В ходе разбирательства также установлено, что злоумышленник украл и велосипед, оставленный в подъезде многоквартирного дома, который также продал.

В результате мужчина стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.