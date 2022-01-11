На трансляции кузбасского министерства здравоохранения, прошедшей 10 января, главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина предположила, что до появления в регионе штамма коронавирусной инфекции "омикрон" остались считанные недели.
– Я думаю, что у нас есть три-четыре недели. Хотелось бы, чтобы это время мы использовали с определенной пользой. А польза в данный момент одна – это ревакцинация, – заявила Ольга Бородкина.
Эксперт отметила, что заразность "омикрона" превышает показатели штамма "дельта" в пять раз, из-за чего количество заболевших возрастет.
Ольга Бородкина также рассказала о рисках заразиться COVID-19 из-за прививки.
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