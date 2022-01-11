Счет на недели: эксперт рассказала о появлении штамма COVID-19 "омикрон" в Кузбассе

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Главный инфекционист Кемеровской области спрогнозировала появление в регионе нового штамма коронавируса.

На трансляции кузбасского министерства здравоохранения, прошедшей 10 января, главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина предположила, что до появления в регионе штамма коронавирусной инфекции "омикрон" остались считанные недели.

– Я думаю, что у нас есть три-четыре недели. Хотелось бы, чтобы это время мы использовали с определенной пользой. А польза в данный момент одна – это ревакцинация, – заявила Ольга Бородкина.

Эксперт отметила, что заразность "омикрона" превышает показатели штамма "дельта" в пять раз, из-за чего количество заболевших возрастет.


Ольга Бородкина также рассказала о рисках заразиться COVID-19 из-за прививки.

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