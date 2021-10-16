Щенок с петлей на шее едва не погиб от удушения у кемеровской ветклиники

Из видеозаписи следует, что две кемеровчанки привязали питомца к железному ограждению и поспешно хотели скрыться, но когда побежали, то собака хотела проследовать за хозяевами и сорвалась с высоты вниз, в следствие чего петля на шее затянулась и животное едва не погибло от моментального удушения. Однако после падения незнакомки вернулись и подняли его обратно.

– Пусть "добрые люди" потом не удивляются, когда жизнь их скрючит, – прокомментировала ролик одно из пользовательниц Сети.

Поступок соотечественниц возмутил жителей областного центра, которые раскритиковали землячек за жестокой поступок с маленьким псом. Такое отношение к питомцу кузбассовцы назвали "предательством" и пожелали малышу как можно быстрее обрести новую любящую семью.