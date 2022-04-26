Щенки попали в смертельную ловушку на кемеровской Искитимке

Оказавшихся в смертельной опасности щенков заметила семейная пара, которая вышла на вечернюю прогулку по улицам столицы Кузбасса. Проходя мимо Искитимки они и заметили нуждающихся в помощи зверей, которые скоропостижно уходили под воду. Для спасения маленьких собак неравнодушные граждане позвонили спасателям.

– Спасатели, надев забродные сапоги, спустились в воду и достали двух четвероногих. Увидев милых созданий, заявители – муж с женой – решили оставить щенков себе, – уточнили в кемеровской службе спасения.

Если вы стали очевидцем происшествия или сами попали в беду, то незамедлительно можете обратиться по круглосуточным номерам телефонов: 112 или 77–05–05.