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Щенки попали под завалы при обрушении здания в Новокузнецке

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На юге Кемеровской области в результате обрушения аварийного здания в опасную ситуацию попали маленькие щенки, о чем рассказала местная жительница. Женщина заявила, что теперь боится и за свою жизнь.

Жительница южной столицы Кузбасса в Сети сообщила властям, что недавно на улице Разведчиков в Орджоникидзевском районе Новокузнецка произошло обрушение здание, в результате чего минувшей весной завалами придавило маленьких щенков. В аварийном состоянии строение находится уже не один месяц, однако проблему местные власти не решили до сих пор. Соответствующая информация появилась на платформе "Кузбасс Онлайн".

Данное здание находится в разрушенном состоянии, происходят обвалы здания из кирпичей, что опасно и может привести к несчастному случаю, заключила горожанка.

На прикрепленной к жалобе фотографии видно, что от стены строения отвалились кирпичи. Ответа от представителей сервиса на сообщение до сих пор не последовало.

Фото: Кузбасс Онлайн

Да!
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