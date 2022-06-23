Щенки попали под завалы при обрушении здания в Новокузнецке

Жительница южной столицы Кузбасса в Сети сообщила властям, что недавно на улице Разведчиков в Орджоникидзевском районе Новокузнецка произошло обрушение здание, в результате чего минувшей весной завалами придавило маленьких щенков. В аварийном состоянии строение находится уже не один месяц, однако проблему местные власти не решили до сих пор. Соответствующая информация появилась на платформе "Кузбасс Онлайн".

– Данное здание находится в разрушенном состоянии, происходят обвалы здания из кирпичей, что опасно и может привести к несчастному случаю, – заключила горожанка.

На прикрепленной к жалобе фотографии видно, что от стены строения отвалились кирпичи. Ответа от представителей сервиса на сообщение до сих пор не последовало.