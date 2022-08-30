Шоу состоится в воскресенье, 18 сентября, в 12:00
В бухте приключений появляется новый улыбчивый герой, прибывший из города "Цифры", имя его Хаги-Ваги, но вслед за ним появляются и другие. Команда Щенячьего патруля с удовольствием принимает его к себе, вместе они начинают готовится к цирковому представлению, но вдруг в цирке начинают происходить таинственные события, которые мешают им в подготовке. Удастся ли Щенячьему патрулю спасти Хаги-Ваги, выполнив задания квест-спасения?
Зрителю предстоит стать частью отважной команды "Щенячьего патруля" и отправиться на встречу незабываемым играм и приключениям с Хаги-Ваги. Это увлекательное представление полно различных событий.
Фишки ШОУ:
Танцевальный флешмоб
Песни
Загадки
Игры
Участие детей в бумажной дискотеке и конфетти-шоу.
Главные герои на протяжении всего спектакля взаимодействуют с залом. Ваш ребенок может стать участником шоу.
5 мини-шоу в 1:
Световое шоу
Элементы крио-шоу
Шоу мыльных пузырей
Игры с большими шарами
Интерактивы со светодиодными палочками.
Продолжительность – 55 минут.
0+
Загрузка комментариев