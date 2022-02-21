Щеколда лишила кемеровчанку доступа к зовущему на помощь отцу

Инцидент произошел в одном из домов на проспекте Октябрьском в Кемерове. Горожанка пришла навестить своего маломобильного 91-летнего отца, однако открыть квартиру не смогла, так как пожилой мужчина закрылся на щеколду. При этом из-за двери доносились крики о помощи. Женщина обратилась к спасателям.

Специалисты при помощи инструментов обеспечили доступ в жилище и обнаружили на полу в коридоре пенсионера. Он рассказал, что передвигался по квартире с помощью ходунков. В какой-то момент у мужчины закружилась голова, он потерял сознание и упал, а затем не смог подняться самостоятельно.

"Врач-спасатель осмотрел пенсионера, травм и ушибов при падении кемеровчанин не получил", – сообщают в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

Пожилой горожанин был передан врачам, которые доставили его в медучреждение с предварительным диагнозом "инфаркт".