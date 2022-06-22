Щеколда лишила кемеровчанку доступа к попавшей в беду матери

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Пожилая женщина в кузбасской столице попала в опасную ситуацию из-за элемента двери.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Аллейной в Кировском районе Кемерова. Горожанка пришла к матери, чтобы навестить ее, но обнаружила, что дверь закрыта изнутри на щеколду. На телефонные звонки и стук 79-летняя пенсионерка не реагировала. Тогда кемеровчанка обратилась к спасателям.


Прибывшие на место специалисты обеспечили доступ в квартиру с помощью специального инструмента. На полу в зале лежала пожилая женщина без сознания. Врач-спасатель определил, что ушиб и травм при падении пенсионерка не получила, сообщают в пресс-службе Кемеровской службы спасения.


Бригада скорой помощи доставила пожилую кемеровчанку в медучреждение с предварительным диагнозом "инсульт".

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