Сбытчики незаконных сим-карт попались кузбасским полицейским

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На территории южной столицы Кузбасса стражи закона выявили факт незаконной продажи сим-карт.

Незаконная продажа электронных модулей абонентов осуществлялась сразу в двух торговых точках Новокузнецка. В первом случае сбывал сим-карты арендатор местного киоска, который занимался торговлей подержанных телефонов, и из-за желания получить дополнительный доход, продавал смарт-карты, оставленные бывшими владельцами в гаджетах.

Еще в одном павильоне работница призналась, что у торговой точки сменился владелец и сим-карта осталась в помещении среди прочих брошенных вещей. Кассир решила продать идентификационный электронный модуль абонента и выставила его на прилавок, не уведомив о своих действиях индивидуального предпринимателя, пояснили в ГУ МВД по Кемеровской области.

При этом в обоих случаях граждане не подозревали, что таким образом нарушают законодательство РФ. В результате за свою торговлю новокузнечане получили протоколы по ст. 13.29 КоАП РФ "Заключение договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи неуполномоченным лицом". Им назначен штраф в размере до 5 000 рублей.

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