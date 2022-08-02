Сбросивший к контейнерам крупный мусор бизнесмен разозлил кузбасского мэра

Глава Юрги оказался возмущен появлением крупного мусора на контейнерной площадке. В своем Telegram-канале он сказал, что подобное провернул один из местных предпринимателей, решивший, что старые рамы за него бесплатно вывезет регоператор или городская коммунальная служба.

– Складировал все из своей машины и уехал. Спасибо бдительным жителям! Материалы переданы в полицию, – сказал мэр.

Он также добавил, что нарушение правил обращения с отходами – это административная ответственность, поэтому призвал граждан фотографировать злоумышленников, что складируют свои крупные отходы на контейнерных площадках, а после отправлять кадры ему в личные сообщения.