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Сбросивший к контейнерам крупный мусор бизнесмен разозлил кузбасского мэра

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В одном из городов Кузбасса мэр оказался возмущен действиями бизнесмена, который оставил свои крупногабаритные отходы у контейнера.

Глава Юрги оказался возмущен появлением крупного мусора на контейнерной площадке. В своем Telegram-канале он сказал, что подобное провернул один из местных предпринимателей, решивший, что старые рамы за него бесплатно вывезет регоператор или городская коммунальная служба.

Складировал все из своей машины и уехал. Спасибо бдительным жителям! Материалы переданы в полицию, сказал мэр.

Он также добавил, что нарушение правил обращения с отходами это административная ответственность, поэтому призвал граждан фотографировать злоумышленников, что складируют свои крупные отходы на контейнерных площадках, а после отправлять кадры ему в личные сообщения.

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