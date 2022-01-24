Сброс строительного мусора с высоты на тротуары возмутил новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса в Сети сообщили, что смертельная опасность подстерегает прохожих в одном из жилых дворов города.

Оказалось, что в процессе ремонта крыши многоквартирного дома рабочие скидывали весь строительный мусор с высоты вниз "на головы" прохожим. Автор публикации во "ВКонтакте" отметил, что опасная территория ничем не огорожена, из-за чего люди по незнанию могут пострадать.

– Идет ремонт крыши, весь двор забросали мусором. Ремонт идет неделю, ничего не убрано за собой. Детям во дворе играть негде, – пишет автор поста.

Также новокузнечанин обратил внимание земляков, что все работы длятся уже неделю и за это время жильцы пятиэтажного здания обращались с жалобой к компетентным лицам, однако никакой реакции, с их слов, на обращение не последовало.

Видео: ВКонтакте / Регион-42 Кемерово

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