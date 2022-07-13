Сбой в работе терминалов для оплаты проезда произошел в Кемерове

Сегодня, 13 июля, мэрия Кемерова объявила, что в работе ручных терминалов безналичной оплаты проезда возникли технические проблемы. Причиной этому стал сбой на стороне интернет-провайдера. В настоящий момент специалисты работают над решением проблемы, до конца дня функционирование терминалов должно быть восстановлено.

– Оплатить проезд при неработающем терминале можно наличными. Если денег при себе нет, поездка будет бесплатной, – говорится в официальном сообщении пресс-службе городской администрации.

При этом сотрудники мэрии подчеркнули, что валидаторы во всех 105 автобусах работают без перебоев.