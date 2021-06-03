Сборная России по хоккею сыграет с канадцами в плей-офф ЧМ-2021

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Сборная России по хоккею встретится в плей-офф чемпионата мира с канадцами впервые с 2018 года.

Российская сборная по хоккею вышла в плей-офф чемпионата мира. Наши спортсмены оказались лидерами в списке группового этапа, что позволило им выйти на игру со сборной Канады, которые заняли четвертую позицию во второй группе соревнований.


Стоит отметить, в матчах "на вылет" команды не встречались с 2018 года. Об этом сообщает интернет-издание "Чемпионат ".


Отмечается, что сборная России последний раз побеждала сборную Канады на чемпионате мира в 2011 году. Тогда российские спортсмены выиграли в Братиславе (Словакия) в четвертьфинале со счетом 2:1.


Что касается сборной Канады по хоккею, то она становилась 26 раз чемпионом мира, уступив сборной СССР/России (27 раз).

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