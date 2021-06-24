+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Сбои в работе Telegram произошли в городах России

0
Фото:  

Популярный мессенджер стал недоступен для пользователей из-за перебоев, произошедших в его работе.

Проблемы с работой Telegram заметили пользователи по всей России. О сбое в мессенджере стало известно из публикации на сайте Downdetector, который отслеживает перебои и отключения на популярных в Сети ресурсах.


Отмечается, что на 12:01 по Москве зарегистрировано уже несколько сотен жалоб от граждан. При этом большая часть, а точнее 88% пользователей рассказала о невозможности подключиться к аккаунту в Telegram, а оставшиеся 12% заявили о проблемах с отправкой сообщений


Работа нарушилась на следующих территориях страны: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и другие города.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/26394

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 ООО ГК "ВСЁ про ВСЁ"Кемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined