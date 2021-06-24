Сбои в работе Telegram произошли в городах России

Проблемы с работой Telegram заметили пользователи по всей России. О сбое в мессенджере стало известно из публикации на сайте Downdetector, который отслеживает перебои и отключения на популярных в Сети ресурсах.

Отмечается, что на 12:01 по Москве зарегистрировано уже несколько сотен жалоб от граждан. При этом большая часть, а точнее 88% пользователей рассказала о невозможности подключиться к аккаунту в Telegram, а оставшиеся 12% заявили о проблемах с отправкой сообщений

Работа нарушилась на следующих территориях страны: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара и другие города.