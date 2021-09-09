Сбивший женщину кемеровский лихач заплатил ей 115 тысяч рублей из-за страха потерять машину

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Суд обязал жителя кузбасской столицы, который сбил пешехода, заплатить пострадавшей крупную сумму компенсации.

Кемеровчанин нарушил ПДД и сбил горожанку, которая пересекала проезжую часть. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. После пострадавшая подала иск на лихача с требованием выплатить сумму ущерба, причиненного ей во время ДТП.


Суд согласился с иском и удовлетворил его, обязав мужчину заплатить кемеровчанке 115 тыс. рублей. Тем не менее это не сподвигло мужчину заплатить, поэтому приставам пришлось начать взыскания с его банковских счетов и зарплаты.


Также выяснилось, что виновник аварии владеет дорогим автомобилем, который приставы нашли и арестовали. Машина стоит гораздо больше, чем должнику нужно было заплатить, — 345 тыс. рублей. Испугавшись потери имущества, кемеровчанин выплатил пострадавшей компенсацию, рассказали в областном УФССП.

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