Сбивший женщину кемеровский лихач заплатил ей 115 тысяч рублей из-за страха потерять машину

Кемеровчанин нарушил ПДД и сбил горожанку, которая пересекала проезжую часть. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. После пострадавшая подала иск на лихача с требованием выплатить сумму ущерба, причиненного ей во время ДТП.

Суд согласился с иском и удовлетворил его, обязав мужчину заплатить кемеровчанке 115 тыс. рублей. Тем не менее это не сподвигло мужчину заплатить, поэтому приставам пришлось начать взыскания с его банковских счетов и зарплаты.

Также выяснилось, что виновник аварии владеет дорогим автомобилем, который приставы нашли и арестовали. Машина стоит гораздо больше, чем должнику нужно было заплатить, — 345 тыс. рублей. Испугавшись потери имущества, кемеровчанин выплатил пострадавшей компенсацию, рассказали в областном УФССП.