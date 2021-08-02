Сбивший ребенка в Кемерове автомобилист предстанет перед судом

По информации, собранной правоохранителями в ходе следственных мероприятий, произошел дорожный инцидент в июле текущего года. Тогда же фигурант – 27-летний кемеровчанин – устроил ДТП, наехав на 11-летнего ребенка.

- На улице Марковцева водитель при повороте не заметил ребенка, переходившего проезжую часть на разрешающий сигнал светофора, не снизил скорость и не остановил машину, чтобы пропустить его, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Ребенка с тяжкими травмами госпитализировали, а водитель попал под уголовное делопроизводство, возбужденное по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». К текущему моменту расследование по нему уже подошло к концу. Материалы направлены в суд.

В полиции отметили, что водителю грозит до 5 лет заключения в местах лишения свободы.