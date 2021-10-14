Сбивший ребенка насмерть кузбассовец предстанет перед судом

Трагедия произошла в июне 2021 года в Прокопьевске. Двадцатилетний местный житель двигался по проспекту Строителей на автомобиле "Toyota Platz". Машины в соседнем ряду начали притормаживать перед пешеходным переходом, однако молодой человек не сбавил скорость. В результате прокопчанин совершил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть. Ребенок скончался в больнице от полученных травм.

В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кузбассовцу грозит лишение свободы сроком до пяти лет.