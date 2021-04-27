Сбивший полицейского на машине подросток проехался с силовиком на капоте в России

Об инциденте стало известно из публикации регионального СУ СКР с соответствующей информацией. Там же говорится о том, что случай произошел 21 апреля текущего года на пересечении улиц Б. Покровской и Октябрьской.

Именно там находился экипаж сотрудников госавтоинспекции, которые попытались остановить юного водителя. Последний же, в свою очередь, проигнорировал требования полицейских.

Правоохранители попытались заставить водителя отечественной легковушки затормозить, перегородив ему путь. Из-за этого один из них оказался на капоте машины, продолжившей движение.

Таким образом они проехались еще некоторое расстояние пока автомобиль не остановили на улице Добролюбова. Тогда же и выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 16-летний парень, который не имел прав на управление машиной.

В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Сейчас же рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.