Сбивший полицейского на машине подросток проехался с силовиком на капоте в России

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Несовершеннолетний житель Нижнего Новгорода проигнорировал требования правоохранителей остановиться. Инспектор попытался заставить юношу нажать на тормоз, перегородив ему путь, однако парень продолжил ехать. В итоге полицейский «прокатился» на капоте.

Об инциденте стало известно из публикации регионального СУ СКР с соответствующей информацией. Там же говорится о том, что случай произошел 21 апреля текущего года на пересечении улиц Б. Покровской и Октябрьской.


Именно там находился экипаж сотрудников госавтоинспекции, которые попытались остановить юного водителя. Последний же, в свою очередь, проигнорировал требования полицейских.


Правоохранители попытались заставить водителя отечественной легковушки затормозить, перегородив ему путь. Из-за этого один из них оказался на капоте машины, продолжившей движение.


Таким образом они проехались еще некоторое расстояние пока автомобиль не остановили на улице Добролюбова. Тогда же и выяснилось, что за рулем транспортного средства находился 16-летний парень, который не имел прав на управление машиной.


В отношении подростка было возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти. Сейчас же рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

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