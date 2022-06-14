Сбивший опору ЛЭП кузбассовец понесет наказание

Правоохранители заметили подозрительного автомобилиста еще в Ленинском районе Кемерова. Машина Chevrolet Aveo двигалась по странной траектории, чем и привлекла внимание. На требования об остановке водитель иномарки не отреагировал и начал скрываться от полиции. При этом он создавал аварийные ситуации, рассказали корреспонденту AVOKADO в УГИБДД по Кузбассу.

Мужчина был задержан после того, как совершил столкновение с препятствием. У него наблюдались признаки алкогольного опьянения, при этом проходить медосвидетельствование 38-летний автомобилист отказался. Пострадавших нет.

В отношении нарушителя были составлены протоколы. За отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит штраф до 30 000 рублей или лишение прав на срок от полутора до двух лет. За невыполнение требований об остановке ‒ штраф от 500 до 800 рублей.

Госавтоинспекция Кузбасса напоминает о том, что вождение в нетрезвом состоянии запрещено. Автомобилистам следует соблюдать правила дорожного движения.

Также журналист AVOKADO обратился к источнику, который сообщил, что собственник опоры ЛЭП имеет право взыскать с нарушителя сумму ущерба за поврежденное имущество.

Напомним, ранее кузбассовцы сообщили о пьяном водителе, который якобы обесточил целую деревню.