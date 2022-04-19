Сбивший насмерть двух пешеходов водитель иномарки из Кузбасса получил условный срок

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Беловчанин, управляя дорогой иномаркой, устроил смертельное ДТП. Суд назначил ему наказание.

Летом прошлого года в Белове произошла авария. Около десяти часов вечера водитель Лексуса не заметил двух пешеходов и совершил наезд.


В результате на месте погибли два местных жителя – 58-летний мужчина и его 53-летняя спутница.


Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что водительский стаж 26-летнего автомобилиста не превышает года.

– В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".


Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Помимо этого, у него забрали водительское удостоверение на два года и шесть месяцев.

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