Сбивший насмерть двух пешеходов водитель иномарки из Кузбасса получил условный срок

Летом прошлого года в Белове произошла авария. Около десяти часов вечера водитель Лексуса не заметил двух пешеходов и совершил наезд.

В результате на месте погибли два местных жителя – 58-летний мужчина и его 53-летняя спутница.

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов установили, что водительский стаж 26-летнего автомобилиста не превышает года.

– В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения, – передает ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении молодого человека завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

Суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно. Помимо этого, у него забрали водительское удостоверение на два года и шесть месяцев.