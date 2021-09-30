Сбивший мотоциклиста на трассе кузбассовец скрылся с места ДТП

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На кузбасской трассе в аварию попал байкер, которого сбил автомобиль. При этом виновник произошедшего решил спрятаться и уехал.

Инцидент произошел на 54-м километре автодороги Гурьевск – Малая Салаирка – Горскино – Урск в Гурьевском районе. Автомобиль врезался в мотоцикл "ИЖ Планета 5", что привело к травмированию 28-летнего байкера, его госпитализировали. Оказалось, что водитель машины просто скрылся с места аварии.


Вычислить неизвестный автомобиль удалось по следам на дороге и камерам. Так оперативники вышли на 52-летнего владельца ВАЗ-2109, проживающего в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района.

– Автолюбитель признался в совершении ДТП. Он пояснил, что покинул место автоаварии, потому что не имеет водительского удостоверения. Поврежденное транспортное средство он спрятал в гараже знакомого, после чего пошел спать домой, – рассказали в областном ГУ МВД.

В отношении автолюбителя составили протоколы за вождение без прав, оставление места ДТП, управление незарегистрированным и неисправным транспортом, отсутствие страховки. Также возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД, наказание предусматривает до семи лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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