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Сбивший молодую беловчанку автомобилист скрылся с места ДТП

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В кузбасском городе водитель серого авто совершил наезд на молодую девушку, а после скоропостижно уехал с места столкновения.

Накануне 21 июля между 18:40 и 19:05 на пересечении улиц Чкалова и Р. Люксембург водитель на автомобиле серебристого цвета сбил 19-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. В ГИБДД по Кузбассу AVOKADO сказали, что сигнал о подобном ДТП в Белове в ведомство поступил, сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Личность водителя-нарушителя устанавливается.

– Наезд был на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшей назначено амбулаторное или в условиях дневного стационара,– уточнил собеседник.

Если вы стали свидетелем аварии или у вас имеется запись с видеорегистратора, сообщите об этом по телефонам 02, 8-384-526-16-48 или 8-384-522-83-67.

Да!
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