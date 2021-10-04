Сбивший двоих кузбассовцев пьяный водитель улетел в кювет

Трагедия произошла 20 октября 2020 года на территории Ленинск-Кузнецкого. Пьяный новосибирец 54 лет сбил двоих пешеходов, которые двигались в попутном направлении. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Однако далеко мужчина уехать не смог: он не справился с управлением, и иномарка съехала в кювет.

Один из пострадавших, житель города Полысаево 35 лет, скончался в больнице от полученных травм.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по п. "а, б" ч. 4 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Новосибирцу грозит лишение свободы сроком до 12 лет.