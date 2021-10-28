Сбивший автостопщика в Кузбассе водитель отправится в колонию

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Суд в Чебулинском районе вынес приговор автолюбителю, который наехал на пешехода и попытался скрыться с места ДТП.

По данным полиции, авария произошла в 2019 году на трассе Р-255 "Сибирь": водитель "Москвича" сбил пешехода, который шел по обочине дороги, и попытался скрыться с места ДТП. Оказалось, что у автовладельца не было водительских прав.

– Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, – сообщили в региональном ГУ МВД.

Во время управления машиной водитель уснул и выехал на "встречку", где и сбил человека, которому был нанесен тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что пострадавший путешествовал автостопом и возвращался с Байкала домой, в Ростовскую область.


Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Суд признал автовладельца виновным и назначил ему три года лишения свободы. Также ему на три года запретили управлять транспортом.

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