Сбивший автостопщика в Кузбассе водитель отправится в колонию

По данным полиции, авария произошла в 2019 году на трассе Р-255 "Сибирь": водитель "Москвича" сбил пешехода, который шел по обочине дороги, и попытался скрыться с места ДТП. Оказалось, что у автовладельца не было водительских прав.

– Кроме того, по результатам медицинского освидетельствования установлено, что он находился за рулем в состоянии опьянения, – сообщили в региональном ГУ МВД.

Во время управления машиной водитель уснул и выехал на "встречку", где и сбил человека, которому был нанесен тяжкий вред здоровью. Выяснилось, что пострадавший путешествовал автостопом и возвращался с Байкала домой, в Ростовскую область.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Суд признал автовладельца виновным и назначил ему три года лишения свободы. Также ему на три года запретили управлять транспортом.