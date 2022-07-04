Сбивший алабая на скорости водитель разозлил кузбассовцев

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Жители Кемеровской области возмутились автомобилистом, который совершил наезд на чужую собаку и скрылся.

Сообщение о происшествии в Ленинске-Кузнецком появилось в Сети накануне, 3 июля. Горожане рассказали, что в минувшую субботу на улице Сурикова неизвестный водитель иномарки сбил алабая. При этом, по словам кузбассовцев, пешеходы подавали знаки автомобилисту, призывая его остановиться еще до наезда на животное. После того, как мужчина сбил собаку, он якобы остановился, но после предложения отвезти пса ветеринару не отреагировал, а потом и вовсе скрылся. Животное скончалось от полученных травм.

‒ Потому что виной была невнимательность водителя, либо же алкогольное опьянение (судя по разговору). Собаке хотели помочь, пытались дозвониться до ветеринарных клиник, ‒ рассказали ленинск-кузнечане.

Поведение кузбассовца вызвало у комментаторов бурю негодования. Они высказали недовольство водителями, которые превышают скоростной режим и предложили установить дорожные камеры на обозначенной улице. Также горожане удивились поступком хозяев собаки, которые отпустили пожилого питомца на самовыгул.

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