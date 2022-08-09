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Сбитая на пешеходном переходе кемеровчанка засудила водителя

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В кузбасской столице суд взыскал с автомобилиста более 260 000 рублей за наезд на женщину.

Кемеровчанин, управляя машиной, совершил наезд на горожанку, переходившую дорогу в установленном для этого месте. Женщина получила тяжелые травмы, из-за которых ей пришлось лечь на операционный стол и затем пройти длительный курс лечения. Во время этого кемеровчанка испытывала физические и моральные страдания. На протяжении длительного времени женщина не могла вести привычный образ жизни и работать.


Суд постановил взыскать с виновника ДТП 262 000 рублей в качестве компенсации морального вреда, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Однако полную сумму должник выплатил кемеровчанке лишь после того, как приставы обратили взыскание на его деньги в банке и заработную плату, а также запретили выезжать из страны.

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