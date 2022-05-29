Сегодня, 29 мая, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Белове был совершен наезд на семью из трех человек. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на Почтовом переулке. По словам кузбассовцев, в результате ДТП погиб отец семейства.

– ... сбили семью <...>. Мужчина насмерть, девушка и и ребенок живы в больнице, – заявили пользователи Сети.

Кроме того, беловчане опубликовали фотографии с места предполагаемой автоаварии. На одном из снимков видно, что посреди дороги лежит женщина с ребенком, а поодаль – мужчина. Рядом находятся машины экстренных служб.

Информация о происшествии уточняется.