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"Сбили семью": очевидцы сообщили о смертельном ДТП в кузбасском городе

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Фото:  

Жители Кемеровской области разместили в Сети информацию о смертельной автоаварии.

Сегодня, 29 мая, в социальных сетях появилось сообщение о том, что в Белове был совершен наезд на семью из трех человек. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на Почтовом переулке. По словам кузбассовцев, в результате ДТП погиб отец семейства.

– ... сбили семью <...>. Мужчина насмерть, девушка и и ребенок живы в больнице, – заявили пользователи Сети.

Кроме того, беловчане опубликовали фотографии с места предполагаемой автоаварии. На одном из снимков видно, что посреди дороги лежит женщина с ребенком, а поодаль – мужчина. Рядом находятся машины экстренных служб.


Информация о происшествии уточняется.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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