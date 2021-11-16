Сбила на обочине: полицейские рассказали о ДТП с пешеходом в Кемерове

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Сотрудники кемеровских правоохранительных органов поделились с интернет-журналом AVOKADO подробностями ДТП со сбитым пешеходом.

Собеседник в ОГИБДД Кемерова рассказал корреспонденту AVOKADO, что сегодня в районе улицы Волгоградская, 51а, автомобиль Kia Spectra наехал на пешехода. ДТП зафиксировано в 8:53 по местному времени.

38-летняя девушка за рулем Kia Spectra двигалась со стороны проспекта Химиков. По предварительным данным, она не справилась с управлением авто, в результате чего сбила 30-летнего мужчину, который шел по обочине, прокомментировали в ведомстве.

Стоит отметить, что после контакта с транспортом горожанин оказался травмирован. Степень тяжести полученных увечий уточняется.


Ранее в сообществе во "ВКонтакте" появилась публикация, что маршрутка сбила пешехода на кемеровской дороге. Однако участия в инциденте общественный транспорт не принимал.

Да!
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