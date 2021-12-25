Сбежавший жеребец бросался под машины на кузбасской трассе

Сообщение о черном коне появилось в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора публикации, жеребец обитает в Ленинске-Кузнецком, где пугает местных автомобилистов своим поведением: животное прыгает под проезжающие машины.

– Чей конь бежит со стораны никитенки в Ленинск прыгает под машины мою зацепил крыло!!! – указал автор.

При этом в комментариях к посту пользователь Сети рассказал, что коня-вредителя с трассы уже забрали. Мужчина также уточнил, что скакун "обиделся" и сбежал от владельца с Свердлова.