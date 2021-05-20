Сбалансированный корм для щенков: основные характеристики

Подобрать полноценный сухой корм может показаться трудной задачей. Многих отпугивают длинные списки с ингредиентами, в которых легко запутаться. На самом деле найти подходящий для щенка корм легче, чем кажется. Приобрести его можно на сайте интернет-магазина www.petshop.ru , где собраны корма от данного производителя. Качественное питание должно отвечать следующим характеристика:

В составе должны числиться отборные натуральные ингредиенты.

В списке обязательно отмечаются все питательные вещества.

Корм подходит под возраст и особенности здоровья вашей собаки.

Большое количество процентов мяса в составе, в таком случае оно будет отмечено в самом начале списка.

Для здорового роста щенков необходимо особенно много разных минералов и питательных веществ. Это связано с тем, что организм находится в процессе своего развития. Именно от этого этапа будет зависеть, заболеет ли собака в будущем, насколько хорошо будет выглядеть ее шерсть и так далее. Для того чтобы порадовать своего любимца и обеспечить его безопасным кормом стоит обратить внимание на такой бренд как Дог Чау (Dog Chow®). Это сбалансированное сухое питание для щенков. Натуральные ингредиенты, нежное мясо ягнят и качественные состав позволит щенкам ощущать себя комфортно. Обратите внимание на красители и ароматизаторы – их нет в составе Dog Chow® (Дог Чау) с ягненком для щенков. Всем ингредиентам стоит уделить большое внимание: