Сбалансированный корм для щенков: основные характеристики

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Каждый живой организм нуждается в сбалансированном питании, не так важно, человек это или животное. Каждый хозяин в курсе, что для хорошего самочувствия собаки и, тем более, щенят, требуется гармоничное сочетание минералов и белков.

Подобрать полноценный сухой корм может показаться трудной задачей. Многих отпугивают длинные списки с ингредиентами, в которых легко запутаться. На самом деле найти подходящий для щенка корм легче, чем кажется. Приобрести его можно на сайте интернет-магазина www.petshop.ru, где собраны корма от данного производителя. Качественное питание должно отвечать следующим характеристика:

  • В составе должны числиться отборные натуральные ингредиенты.
  • В списке обязательно отмечаются все питательные вещества.
  • Корм подходит под возраст и особенности здоровья вашей собаки.
  • Большое количество процентов мяса в составе, в таком случае оно будет отмечено в самом начале списка.

Для здорового роста щенков необходимо особенно много разных минералов и питательных веществ. Это связано с тем, что организм находится в процессе своего развития. Именно от этого этапа будет зависеть, заболеет ли собака в будущем, насколько хорошо будет выглядеть ее шерсть и так далее. Для того чтобы порадовать своего любимца и обеспечить его безопасным кормом стоит обратить внимание на такой бренд как Дог Чау (Dog Chow®). Это сбалансированное сухое питание для щенков. Натуральные ингредиенты, нежное мясо ягнят и качественные состав позволит щенкам ощущать себя комфортно. Обратите внимание на красители и ароматизаторы – их нет в составе Dog Chow® (Дог Чау) с ягненком для щенков. Всем ингредиентам стоит уделить большое внимание:

  • В составе числится 16% мяса, а также его переработок в количестве 32%. Среди них можно найти от 4 % ягненка и выше.
  • Питание отличается не только своим натуральным, но и сбалансированным набором полезных веществ.
  • Исключаются любого рода красители, ароматизаторы, а также вредные консерванты.
  • В комплексе объединили клетчатку и натуральный пребиотик.
  • Гранулы в корме с разной формой и размером, это нужно для медленного пережевывания пищи.
  • Для того чтобы укрепить здоровье щенков в состав добавили антиоксиданты.
  • Молодой организм требует к себе особого внимания, поэтому специалисты включили в состав докозагексаеновую кислоту (DHA).
  • Также стоит отметить витамины и минералы, которые способствуют правильному росту костей.
Да!
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