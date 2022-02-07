Сажа облепила детские варежки после прогулки по Прокопьевску

По словам пользователя "ВКонтакте", после прогулки по улицам Прокопьевска ребенок вернулся домой нечистый: вещи несовершеннолетнего оказались облеплены сажей.

Автор поста выразил мнение, что причина кроется в котельной, из-за которой на территории города оседает черная пыль, также ситуацию ухудшают разрез и дорога, расположенные рядом с домом №46 на улице Российской.

– Пришли с ребенком с прогулки, живем в квартире и так каждый день. Руковицы все в саже! Рядом котельная, разрез и дорога, под окнами едут Камазы на разрез и с разреза (орфография и пункт. авт. прим. ред.) – заявил местный житель.

Судя по кадрам розовые варежки, действительно, изменили свой цвет на черный. В комментариях прокопчане заявили, что им приходится отстирывать вещи от сажи каждый раз после выхода на улицу.