Сажа облепила детские варежки после прогулки по Прокопьевску

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Интернет-пользователь в сообществе в Сети заявил, что после прогулки по улицам кузбасского города ребенок вернулся домой в саже.

По словам пользователя "ВКонтакте", после прогулки по улицам Прокопьевска ребенок вернулся домой нечистый: вещи несовершеннолетнего оказались облеплены сажей.


Автор поста выразил мнение, что причина кроется в котельной, из-за которой на территории города оседает черная пыль, также ситуацию ухудшают разрез и дорога, расположенные рядом с домом №46 на улице Российской.

Пришли с ребенком с прогулки, живем в квартире и так каждый день. Руковицы все в саже! Рядом котельная, разрез и дорога, под окнами едут Камазы на разрез и с разреза (орфография и пункт. авт. прим. ред.) заявил местный житель.

Судя по кадрам розовые варежки, действительно, изменили свой цвет на черный. В комментариях прокопчане заявили, что им приходится отстирывать вещи от сажи каждый раз после выхода на улицу.

Да!
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