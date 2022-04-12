Сайты с запрещенной информацией попали под блокировку по решению суда в Кемерове

Незаконная деятельность была выявлена кемеровскими правоохранителями. Всего информацию о продаже поддельных дипломов об окончании учебных заведений предлагали 20 сайтов. При этом все сведения были доступны неограниченному кругу лиц. Деятельностью Интернет-площадок заинтересовалась прокуратура.

"За подделку и использование поддельных официальных документов предусмотрена уголовная ответственность (статья 327 УК РФ), предложение приобрести такие документы является незаконным", ‒ сообщают в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Центральный районный суд Кемерова признал информацию, размещенную на сайтах, запрещенной к распространению. Доступ к ресурсам был ограничен.