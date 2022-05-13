Сайты кузбасских судов оказались недоступны для зарубежных пользователей

Постоянный читатель интернет-журнала сообщил корреспонденту AVOKADO, что не смог зайти на сайт Кемеровского областного суда с включенным VPN, который "поменял" ip-адрес пользователя на зарубежный. Страница выдала ошибку. Такая же ситуация повторилась и со страницами других судов региона.

Журналист AVOKADO связался с представителем Мариинского городского суда. Тот сообщил, что сайты кузбасских судов действительно оказались недоступны для иностранных серверов. При этом с российских серверов страницы открываются без затруднений.

Ранее неизвестные взломали сайт арбитражного суда в Кемерове.