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Сайт VSE42.Ru возглавил рейтинг цитируемости среди кузбасских СМИ

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Специалисты "Медиалогии" составили топ-20 СМИ Кемеровской области по уровню цитируемости.

Согласно данным за второй квартал 2021 года, самым цитируемым СМИ в Кузбассе оказался информационный сайт VSE42.Ru, индекс цитируемости которого составил 85,38. Всего в топ попали 20 различных медиаресурсов, включая ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.


Лидером сайт VSE42.Ru остается на протяжении практически шести лет.

Фото:  

В этот раз в топ-20 также попал и интернет-журнал AVOKADO. По итогам первого квартала 2021 года издание не вошло в рейтинг, однако сейчас заняло 12 место.

Да!
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