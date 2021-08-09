Сайт VSE42.Ru возглавил рейтинг цитируемости среди кузбасских СМИ

Согласно данным за второй квартал 2021 года, самым цитируемым СМИ в Кузбассе оказался информационный сайт VSE42.Ru, индекс цитируемости которого составил 85,38. Всего в топ попали 20 различных медиаресурсов, включая ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и Интернет-СМИ.
Лидером сайт VSE42.Ru остается на протяжении практически шести лет.
Фото: Медиалогия
В этот раз в топ-20 также попал и интернет-журнал AVOKADO. По итогам первого квартала 2021 года издание не вошло в рейтинг, однако сейчас заняло 12 место.
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