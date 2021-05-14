Сардельки и майонез прибавили в цене почти 5% за месяц

Из заявления компании "Эвотор", которая разрабатывает ПО для касс, следует, что в России за апрель цены на некоторые продукты увеличились в несетевой рознице.

– Цены на продукты в апреле выросли на 0,67% по сравнению с мартом и на 4% по сравнению с апрелем прошлого года, – рассказали в IT-компании журналистам.

Так, значительнее всего выросла цена на майонез, за апрель он подорожал на 4,6%, а за год – на 17%. Стоимость колбас, сосисок и сарделек поднялась на 3%, за год – на 4%.

Помимо этого, в перечень подорожавших продуктов попали растительное масло, конфеты из шоколада, сыр и консервы (цены ни них увеличились за апрель на 2%), сдоба, выпечка, печенье, маргарин и масло (1%).

Вместе с тем есть данные и о подешевевших позициях: средняя цена на сметану опустилась на 2%, зефир и пастилу – на 1%, ПФ из мяса – 0,4%, кашу – 0,3%. Об этом пишет РИА "Новости".