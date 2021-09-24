"Сантехники" похитили 15 тысяч рублей у кузбасского пенсионера

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Pixabay

В столице Кемеровской области сотрудники полиции подали в розыск лжесантехников, которые похитили у пенсионера 15 000 рублей.

По данным областного МВД, 89-летний пенсионер сообщил о похищении 15 тысяч рублей двумя незнакомцами, которые представились сантехниками.


Мужчины сказали пенсионеру, что пришли проверять счетчики и трубы - тот их впустил в квартиру.


После осмотра кранов они сообщили 89-летнему дедушке об оплате за работу в размер 15 тысяч рублей, при отказе оплаты они пригрозили отключить ему воду.


Отмечается, что злоумышленники даже составили договор на оказание платных услуг, в котором хозяин квартиры расписался, а затем отдал полностью сумму.


Пенсионер осознал, что стал жертвой обмана после того, как ему не ответили по указанному номеру телефона на смете.


В данный момент сотрудники полиции разыскивают аферистов.


Как сообщалось ранее, новосибирский лжесантехник приехал обманывать горожан в Кемерово.


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