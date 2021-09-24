По данным областного МВД, 89-летний пенсионер сообщил о похищении 15 тысяч рублей двумя незнакомцами, которые представились сантехниками.

Мужчины сказали пенсионеру, что пришли проверять счетчики и трубы - тот их впустил в квартиру.

После осмотра кранов они сообщили 89-летнему дедушке об оплате за работу в размер 15 тысяч рублей, при отказе оплаты они пригрозили отключить ему воду.

Отмечается, что злоумышленники даже составили договор на оказание платных услуг, в котором хозяин квартиры расписался, а затем отдал полностью сумму.

Пенсионер осознал, что стал жертвой обмана после того, как ему не ответили по указанному номеру телефона на смете.

В данный момент сотрудники полиции разыскивают аферистов.

Как сообщалось ранее, новосибирский лжесантехник приехал обманывать горожан в Кемерово.