Санаторий в Кузбассе понес наказание за грубое нарушение прав бизнесменов

Проведенная прокуратурой проверка выявила, что кузбасский санаторий "Борисовский" нарушал требования законодательства о закупках товаров и услуг. Руководство учреждения заключало договоры на суммы свыше 700 000 рублей без проведения торгов, с конкретным поставщиком.

"Данный факт грубо нарушает права других предпринимателей, лишает их возможности участвовать в торгах и поставлять свою продукцию для нужд санатория", ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Прокурор внес представление об устранении нарушений директору "Борисовского". Оно было рассмотрено и удовлетворено. Юридическое лицо привлекли к административной ответственности в виде предупреждения.