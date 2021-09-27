В апреле 2021 года в Кемерове прошел Чемпионат России по тайскому боксу, на котором выступал многократный победитель российских и зарубежных соревнований, уроженец Кузбасса Александр Абрамов.
Незадолго до чемпионата спортсмен почувствовал боль в ноге. Врачи поставили Абрамову серьезный диагноз – "разрыв крестообразной связки коленного сустава". Медики посоветовали боксеру немедленно лечь на операцию, снявшись с соревнований. Но тот принял решение выступать. Александр не мог подвести товарищей. Дело в том, что он является капитаном российской сборной по тайскому боксу.
Несмотря на травму, Абрамов победил, завоевав почетный титул чемпиона России. После соревнований спортсмену провели операцию на колене, а санаторий "Шахтер" безвозмездно принял земляка в своих стенах, чтобы провести для него полный курс реабилитации.
– Я пробыл в санатории "Шахтер" две недели и чувствую себя гораздо лучше. Водолечение, лечение грязями Крыма, массаж, нафталано – и физиотерапия – курс этих процедур благотворно сказался на состоянии прооперированного колена. Болевой синдром практически исчез, амплитуда сгибания ноги заметно увеличилась. Да и в целом мое самочувствие значительно улучшилось. Думаю, что во многом этому способствовали прекрасная природа и чистый воздух соснового бора, на территории которого расположен санаторий "Шахтер". Спорт – это моя жизнь. И вернуться к тренировкам в кратчайшие сроки после операции было для меня очень важно. Хочу выразить благодарность специалистам санатория "Шахтер" за их профессионализм и эмоциональную поддержку. Я вновь готов идти к новым победам! – поделился впечатлениями Александр Абрамов.
Санаторий "Шахтер" много лет предоставляет жителям Кузбасса и соседних регионов качественное санаторно-курортное лечение, а с недавнего времени он является клинической базой кафедры "Медицинской реабилитации и рефлексотерапии" Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей (НГИУВ). В настоящий момент в реабилитационную программу санатория "Шахтер" включены три основных направления: лечение опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. В перспективе планируется открытие и других.
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