В апреле 2021 года в Кемерове прошел Чемпионат России по тайскому боксу, на котором выступал многократный победитель российских и зарубежных соревнований, уроженец Кузбасса Александр Абрамов.

Незадолго до чемпионата спортсмен почувствовал боль в ноге. Врачи поставили Абрамову серьезный диагноз – "разрыв крестообразной связки коленного сустава". Медики посоветовали боксеру немедленно лечь на операцию, снявшись с соревнований. Но тот принял решение выступать. Александр не мог подвести товарищей. Дело в том, что он является капитаном российской сборной по тайскому боксу.

Несмотря на травму, Абрамов победил, завоевав почетный титул чемпиона России. После соревнований спортсмену провели операцию на колене, а санаторий "Шахтер" безвозмездно принял земляка в своих стенах, чтобы провести для него полный курс реабилитации.

– Я пробыл в санатории "Шахтер" две недели и чувствую себя гораздо лучше. Водолечение, лечение грязями Крыма, массаж, нафталано – и физиотерапия – курс этих процедур благотворно сказался на состоянии прооперированного колена. Болевой синдром практически исчез, амплитуда сгибания ноги заметно увеличилась. Да и в целом мое самочувствие значительно улучшилось. Думаю, что во многом этому способствовали прекрасная природа и чистый воздух соснового бора, на территории которого расположен санаторий "Шахтер". Спорт – это моя жизнь. И вернуться к тренировкам в кратчайшие сроки после операции было для меня очень важно. Хочу выразить благодарность специалистам санатория "Шахтер" за их профессионализм и эмоциональную поддержку. Я вновь готов идти к новым победам! – поделился впечатлениями Александр Абрамов.