Санаторий "Шахтер" провел реабилитацию известного боксера после операции

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Кузбасские специалисты помогли вернуться в строй чемпиону России и Европы по тайскому боксу в полулегком весе Александру Абрамову после серьезной травмы колена.

В апреле 2021 года в Кемерове прошел Чемпионат России по тайскому боксу, на котором выступал многократный победитель российских и зарубежных соревнований, уроженец Кузбасса Александр Абрамов.


Незадолго до чемпионата спортсмен почувствовал боль в ноге. Врачи поставили Абрамову серьезный диагноз – "разрыв крестообразной связки коленного сустава". Медики посоветовали боксеру немедленно лечь на операцию, снявшись с соревнований. Но тот принял решение выступать. Александр не мог подвести товарищей. Дело в том, что он является капитаном российской сборной по тайскому боксу.


Несмотря на травму, Абрамов победил, завоевав почетный титул чемпиона России. После соревнований спортсмену провели операцию на колене, а санаторий "Шахтер" безвозмездно принял земляка в своих стенах, чтобы провести для него полный курс реабилитации.

– Я пробыл в санатории "Шахтер" две недели и чувствую себя гораздо лучше. Водолечение, лечение грязями Крыма, массаж, нафталано – и физиотерапия – курс этих процедур благотворно сказался на состоянии прооперированного колена. Болевой синдром практически исчез, амплитуда сгибания ноги заметно увеличилась. Да и в целом мое самочувствие значительно улучшилось. Думаю, что во многом этому способствовали прекрасная природа и чистый воздух соснового бора, на территории которого расположен санаторий "Шахтер". Спорт – это моя жизнь. И вернуться к тренировкам в кратчайшие сроки после операции было для меня очень важно. Хочу выразить благодарность специалистам санатория "Шахтер" за их профессионализм и эмоциональную поддержку. Я вновь готов идти к новым победам! – поделился впечатлениями Александр Абрамов.

Санаторий "Шахтер" много лет предоставляет жителям Кузбасса и соседних регионов качественное санаторно-курортное лечение, а с недавнего времени он является клинической базой кафедры "Медицинской реабилитации и рефлексотерапии" Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей (НГИУВ). В настоящий момент в реабилитационную программу санатория "Шахтер" включены три основных направления: лечение опорно-двигательного аппарата, нервной системы и органов дыхания. В перспективе планируется открытие и других.


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу). 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно). При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту.


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
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