Попасть на реабилитацию в санатории "Шахтер" просто. Достаточно получить направление от лечащего врача в стационаре или от участкового терапевта в поликлинике по месту жительства. Все реабилитационные процедуры индивидуально назначает лечащий врач с учетом медицинских показаний и противопоказаний.

Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных различными заболеваниями, в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.

Прием ведет Виктория Лихачева – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог. Опытный специалист не только проведет осмотр и проконсультирует, но также грамотно составит программу санаторно-курортного лечения, а при необходимости назначит анализы, которые можно будет сдать здесь же – в санатории "Шахтер".