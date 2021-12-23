Санаторий "Шахтер" приглашает в новом году на реабилитацию

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Реабилитационные программы в рамках Обязательного медицинского страхования (ОМС) по самым востребованным направлениям начали работу в современной кузбасской здравнице – санатории "Шахтер".

Санаторий "Шахтер" предлагает своим гостям: новейшую лечебную базу, современные методы диагностики, консультации квалифицированных специалистов, комфортные условия проживания, качественное диетическое питание.


Теперь всем этим вы можете воспользоваться в рамках ОМС, получив направление от врача на реабилитацию по одной из программ:

  • реабилитация после перенесения коронавирусной инфекции;
  • заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, состояния после эндопротезирования суставов и т.п.);
  • соматические заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма, заболевания эндокринной системы и т.д.);
  • заболевания периферической нервной системы (остеохондроз, вертеброгенные болевые синдромы, в том числе восстановление после операций).

Попасть на реабилитацию в санатории "Шахтер" просто. Достаточно получить направление от лечащего врача в стационаре или от участкового терапевта в поликлинике по месту жительства. Все реабилитационные процедуры индивидуально назначает лечащий врач с учетом медицинских показаний и противопоказаний.


Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных различными заболеваниями, в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.


Прием ведет Виктория Лихачевадоктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог. Опытный специалист не только проведет осмотр и проконсультирует, но также грамотно составит программу санаторно-курортного лечения, а при необходимости назначит анализы, которые можно будет сдать здесь же – в санатории "Шахтер".

Мы приглашаем кузбассовцев на на санаторно-курортное лечение и реабилитацию. А во время долгих зимних каникул санаторий "Шахтер", как всегда ждет гостей, которые приобрели санаторно-курортные, оздоровительные и путевки выходного дня.


В оздоровительном центре созданы все условия для приятного досуга. На территории санатория работает горнолыжная база со спуском на 700 метров, предназначенным для катания на горных лыжах, сноубордах и тюбинге. Для любителей коньков здесь залит каток.

Кроме того гостей ждет аквацентр с хамамом, финской баней, взрослым и детским бассейнами, джакузи, горкой, а также отлично оснащенный тренажерный зал для любителей спорта. В спортивном комплексе можно поиграть в большой теннис. А еще можно отправиться в боулинг.


В дополнение ко всему отдыхающие могут скоротать время за бильярдом, настольным теннисом или партией в шахматы.


Оздоровительные мероприятия в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов и здоровый досуг сделают пребывание в санатории "Шахтер" максимально эффективным с точки зрения улучшения самочувствия.

Но это еще не все! Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 18 января по 30 апреля 2022 года вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.


Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).


Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года.
Организатор акций санаторий "Шахтер".
* Услугу "Кэшбэк за туры по России 2022" предоставляют: ООО "СТК-Тур" и ООО "Белый камень". Подробности на сайтах партнеров.

Фото: Санаторий "Шахтер"

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