Санаторий "Шахтер" предлагает своим гостям: новейшую лечебную базу, современные методы диагностики, консультации квалифицированных специалистов, комфортные условия проживания, качественное диетическое питание.
Теперь всем этим вы можете воспользоваться в рамках ОМС, получив направление от врача на реабилитацию по одной из программ:
- реабилитация после перенесения коронавирусной инфекции;
- заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, состояния после эндопротезирования суставов и т.п.);
- соматические заболевания (хронический бронхит, бронхиальная астма, заболевания эндокринной системы и т.д.);
- заболевания периферической нервной системы (остеохондроз, вертеброгенные болевые синдромы, в том числе восстановление после операций).
Попасть на реабилитацию в санатории "Шахтер" просто. Достаточно получить направление от лечащего врача в стационаре или от участкового терапевта в поликлинике по месту жительства. Все реабилитационные процедуры индивидуально назначает лечащий врач с учетом медицинских показаний и противопоказаний.
Помимо процедур, направленных на коррекцию последствий, вызванных различными заболеваниями, в санатории "Шахтер" можно сдать анализы, пройти лабораторную и инструментальную диагностику, спирографию и пульсоксиметрию, а женщины имеют возможность пройти обследование у гинеколога.
Прием ведет Виктория Лихачева – доктор медицинских наук, доцент кафедры акушерства и гинекологии Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей, врач акушер-гинеколог высшей категории, репродуктолог. Опытный специалист не только проведет осмотр и проконсультирует, но также грамотно составит программу санаторно-курортного лечения, а при необходимости назначит анализы, которые можно будет сдать здесь же – в санатории "Шахтер".
Мы приглашаем кузбассовцев на на санаторно-курортное лечение и реабилитацию. А во время долгих зимних каникул санаторий "Шахтер", как всегда ждет гостей, которые приобрели санаторно-курортные, оздоровительные и путевки выходного дня.
В оздоровительном центре созданы все условия для приятного досуга. На территории санатория работает горнолыжная база со спуском на 700 метров, предназначенным для катания на горных лыжах, сноубордах и тюбинге. Для любителей коньков здесь залит каток.
Кроме того гостей ждет аквацентр с хамамом, финской баней, взрослым и детским бассейнами, джакузи, горкой, а также отлично оснащенный тренажерный зал для любителей спорта. В спортивном комплексе можно поиграть в большой теннис. А еще можно отправиться в боулинг.
В дополнение ко всему отдыхающие могут скоротать время за бильярдом, настольным теннисом или партией в шахматы.
Оздоровительные мероприятия в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов и здоровый досуг сделают пребывание в санатории "Шахтер" максимально эффективным с точки зрения улучшения самочувствия.
Но это еще не все! Благодаря участию санатория "Шахтер" в программе "Кэшбэк за туры по России 2022" с 18 января по 30 апреля 2022 года вы сможете вернуть себе 20% от стоимости путевки при оплате картой МИР онлайн*.
Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: Санаторий "Шахтер"
Загрузка комментариев