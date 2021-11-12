С 22.11 по 22.12 санаторий "Шахтер" предоставляет уникальную возможность приобрести санаторно-курортную, оздоровительную и путевку выходного дня по сниженным ценам. Также скидка 22% будет действовать на программу реабилитации после коронавируса.
Водо– и теплолечение, физиотерапия и различные виды массажа, баротерапия и пароуглекислые ванны, лечебные грязи и многое другое в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов сделают пребывание в санатории "Шахтер" максимально эффективным с точки зрения улучшения самочувствия.
В оздоровительном центре можно пройти лабораторные исследования и инструментальную диагностику – спирографию и пульсокиметрию.
Большое внимание в санатории "Шахтер" уделяют и такой составляющей здоровья, как правильное питание. Ведь лечебный процесс часто напрямую зависит от грамотно подобранной диеты. На столы гостей подают разнообразные блюда, приготовленные только из качественных и свежих продуктов (вся закупаемая продукция сертифицирована). В санатории работают две столовые. Первая с системным заказным питанием. И вторая – с питанием по типу "шведский стол".
Санаторий "Шахтер" предлагает комфортное размещение в номерах различной категории: "эконом", "стандарт", "комфорт" и "комфорт плюс" по цене от 1700 рублей в сутки.
Дать полноценный отдых уму и телу позволят разнообразные досуговые мероприятия: боулинг и бильярд, тренажерный зал, большой и настольный теннис и т.д.
Отдельное удовольствие – посещение аквацентра с детским и взрослым бассейнами, водяной горкой, аэромассажными лежаками, джакузи, финской сауной и, конечно, хамамом.
Учитывая приближение зимы, стоит обратить вниманием и на то, что на территории санатория "Шахтер" работает горнолыжная база со спуском протяженностью 700 метров, предназначенным для катания на горных лыжах, сноубордах и тюбинге (надувных санях). Весь необходимый инвентарь можно взять в аренду здесь же, в пункте проката. А еще санаторий "Шахтер" ежегодно заливает для своих гостей каток.
- Отдыхать в санатории проще вместе с картой рассрочки "Халва". Возможен вариант срока платежей до 18 месяцев, при этом карта обслуживается бесплатно. Ставка – 0% годовых при своевременном погашении рассрочек в течение льготного периода – 36 месяцев (после – 10% годовых по истечении льготного периода). Возобновляемый кредитный лимит – до 350 000 рублей в течение десяти лет. ПАО "Совкомбанк". Генеральная лицензия ЦБ РФ №963.
- Также кредит можно оформить через ПАО "Почта Банк" (Лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 650 от 25.03.2016. Сумма кредита от 3 000 до 300 000 рублей, первоначальный взнос – от 0% до 50%, кредит доступен гражданам России в возрасте от 18 лет, срок кредитования – от 3 до 36 месяцев, процентная ставка по кредиту рассчитывается индивидуально для каждого клиента).
- Кредит можно оформить и через "Банк Хоум Кредит" (Генеральная лицензия ЦБ РФ №316). Беспроцентная рассрочка до 10 месяцев по карте "Свобода от "Банка Хоум Кредит". Оформить карту можно на месте. Подробности на сайте банка https://www.homecredit.ru/wow/.
Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу), 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно).
Фото: Санаторий "Шахтер"
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