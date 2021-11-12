С 22.11 по 22.12 санаторий "Шахтер" предоставляет уникальную возможность приобрести санаторно-курортную, оздоровительную и путевку выходного дня по сниженным ценам. Также скидка 22% будет действовать на программу реабилитации после коронавируса.

Водо– и теплолечение, физиотерапия и различные виды массажа, баротерапия и пароуглекислые ванны, лечебные грязи и многое другое в комплексе с консультациями квалифицированных специалистов сделают пребывание в санатории "Шахтер" максимально эффективным с точки зрения улучшения самочувствия.

В оздоровительном центре можно пройти лабораторные исследования и инструментальную диагностику – спирографию и пульсокиметрию.