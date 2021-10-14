Санаторий «Шахтер» анонсирует программу грандиозных скидок до конца года

Санаторий "Шахтер" – один из крупнейших оздоровительных центров Кузбасса. Он расположен в экологически чистом уголке региона и предоставят услуги санаторно-курортного лечения и реабилитации на самом высоком уровне.
До конца октября 2021 года все желающие получают уникальную возможность пройти в санатории "Шахтер" курсы оздоровительных процедур со скидкой до 50%, а также воспользоваться 15%-й скидкой на оздоровительные путевки и путевки выходного дня.
По доброй традиции санаторий "Шахтер" на все межсезонье запустил акцию "Золотая осень", которая позволит по выгодным ценам пройти уникальные процедуры, укрепляющие иммунитет, повышающие общий тонус организма и предупреждающие развитие респираторно-вирусных инфекций, что так актуально в преддверии зимы. Например, при покупке трех процедур еще три вы получите бесплатно. То есть экономия составит 50% от обычной стоимости курса из шести процедур. Акция "3+3" действует на кремнегрязевые ванны и соль Мертвого моря Иордании.
Кроме этого, на уникальные сероводородные ванны "Мацеста" этой осенью действует скидка 25%! Снижены цены и на популярное у гостей санатория грязелечение.
Для школьников санаторий "Шахтер" запустил специальную акцию. В период осенних каникул оздоровительный центр приглашает ребят и их родителей провести незабываемые дни на свежем воздухе в атмосфере соснового бора и пройти лечение по акции "Мать и дитя" с 25%-й скидкой. Она будет действовать с 30 октября по 9 ноября 2021 года и распространяется на школьных педагогов.
Еще одна важная новость! Уже сейчас мы рекомендуем бронировать билеты на новогоднюю ночь в санатории "Шахтер". Изысканный банкет, веселый конферанс от Деда Мороза и Снегурочки, живая музыка и диджей – все это создаст атмосферу праздника и беззаботного веселья.
Стоимость взрослого билета на новогоднюю ночь составляет 6 500 рублей, детского (4-14 лет) – 5 500 рублей.
Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:
8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу). 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно). При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту.
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