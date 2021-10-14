Санаторий «Шахтер» анонсирует программу грандиозных скидок до конца года

0

До конца 2021 года еще два месяца. Но уже сейчас санаторий "Шахтер" приготовил подарки для кузбассовцев и гостей региона. Весь октябрь – скидки на отдых до 50%, осенние акции на самые популярные процедуры и путевки, а также запуск продаж билетов на новогоднюю ночь!

Санаторий "Шахтер" – один из крупнейших оздоровительных центров Кузбасса. Он расположен в экологически чистом уголке региона и предоставят услуги санаторно-курортного лечения и реабилитации на самом высоком уровне.


До конца октября 2021 года все желающие получают уникальную возможность пройти в санатории "Шахтер" курсы оздоровительных процедур со скидкой до 50%, а также воспользоваться 15%-й скидкой на оздоровительные путевки и путевки выходного дня.

По доброй традиции санаторий "Шахтер" на все межсезонье запустил акцию "Золотая осень", которая позволит по выгодным ценам пройти уникальные процедуры, укрепляющие иммунитет, повышающие общий тонус организма и предупреждающие развитие респираторно-вирусных инфекций, что так актуально в преддверии зимы. Например, при покупке трех процедур еще три вы получите бесплатно. То есть экономия составит 50% от обычной стоимости курса из шести процедур. Акция "3+3" действует на кремнегрязевые ванны и соль Мертвого моря Иордании.


Кроме этого, на уникальные сероводородные ванны "Мацеста" этой осенью действует скидка 25%! Снижены цены и на популярное у гостей санатория грязелечение.

Для школьников санаторий "Шахтер" запустил специальную акцию. В период осенних каникул оздоровительный центр приглашает ребят и их родителей провести незабываемые дни на свежем воздухе в атмосфере соснового бора и пройти лечение по акции "Мать и дитя" с 25%-й скидкой. Она будет действовать с 30 октября по 9 ноября 2021 года и распространяется на школьных педагогов.


Еще одна важная новость! Уже сейчас мы рекомендуем бронировать билеты на новогоднюю ночь в санатории "Шахтер". Изысканный банкет, веселый конферанс от Деда Мороза и Снегурочки, живая музыка и диджей – все это создаст атмосферу праздника и беззаботного веселья.


Стоимость взрослого билета на новогоднюю ночь составляет 6 500 рублей, детского (4-14 лет) – 5 500 рублей.

Забронировать путевку в санаторий "Шахтер" и узнать всю интересующую информацию можно прямо сейчас по телефонам:


8 (38-46) 61-95-06, 8-961-707-58-16, 8-961-712-10-60 (08:00 – 16:30 с понедельника по пятницу). 8 (38-46) 61-94-93 (16:30-20:00 ежедневно). При заезде необходимо при себе иметь паспорт и медицинскую карту.

Санаторий "Шахтер"
Адрес: Кемеровская обл., г. Прокопьевск,
ул. Запарковая, д. 53
E-mail: shahtersan@mail.ru
Официальный сайт: shahtersan.ru
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
№ЛО-42-01-005648
от 4 декабря 2018 года
Организатор акций санаторий "Шахтер"
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/30064

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined