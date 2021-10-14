Санаторий «Шахтер» анонсирует программу грандиозных скидок до конца года

Санаторий "Шахтер" – один из крупнейших оздоровительных центров Кузбасса. Он расположен в экологически чистом уголке региона и предоставят услуги санаторно-курортного лечения и реабилитации на самом высоком уровне.

До конца октября 2021 года все желающие получают уникальную возможность пройти в санатории "Шахтер" курсы оздоровительных процедур со скидкой до 50%, а также воспользоваться 15%-й скидкой на оздоровительные путевки и путевки выходного дня.